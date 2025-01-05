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Катя Лель рассказала, каких людей стоит опасаться в 2025 году

Певица Катя Лель посоветовала обращать внимание на поступки людей в 2025 году
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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Катя Лель заявила в беседе с mk.ru, что в 2025 году стоит обходить стороной людей, которые не выполняют своих обещаний и обязательств.

Лель посоветовала обращать внимание на поступки людей. По ее мнению, 2025-й будет благосклонен к тем, кто живет с открытым сердцем и доверяет вселенной. Певица уверена, что новый год откроет истинные лица людей.

«Если вы будете жить с открытым сердцем, то вся Вселенная будет вам помогать. Поэтому не бойтесь даже людей, которые могут вас обмануть. Если жить с открытым сердцем, излучать только свет и любовь, то это спасет вас от всех неприятностей», — поделилась артистка.

Лель заявила, что давно живет с открытым сердцем и не жалеет об этом. По ее словам, в 2024-м произойдет несколько серьезных событий, которые удивят весь мир.
Катя Лель увлекается эзотерикой и верит в существование инопланетян. К примеру, в декабре 2022 года она показала пришельца, якобы укравшего ее зубы.

В декабре 2023-го Лель выразила мнение, что пришелец якобы украл ее зубы ради ДНК. По словам артистки, инопланетяне хранят зубы людей в собственной картотеке. Она заявила, что зубы содержат в себе ДНК, по которой можно узнать любую информацию о человеке.

Ранее Лера Кудрявцева улетела из России.

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