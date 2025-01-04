Ида Галич рассказала, прибегала ли к пластическим операциям

Блогерша Ида Галич призналась, что никогда не делала пластические операции

Блогерша Ида Галич рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что никогда не прибегала к пластическим операциям.

«Самые значительные трансформации, связанные с лицом, — изменение прикуса (ходила в элайнерах), ботулотоксин, альтера (трижды) и какое-то небольшое количество гиалуронки в губы — шесть лет назад», — поделилась Галич.

Блогерша призналась, что всегда честно говорила о своих изменениях. Она добавила, что «хорошенько поработала над своим телом, лицом и весом» и изменилась «в голове».

В начале декабря Галич показала похудевшую фигуру в бежевом шелковом белье с трусами с высокой талией. На других фото она позировала перед камерой в голубом платье-комбинации. Ей также сделали укладку и яркий макияж.

Недавно стало известно, что Ида Галич выходит замуж во второй раз. Она получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного Олега Ледвича.

Позднее блогерша показала, как ее мать Зарина Галич отреагировала на новость о помолвке. Она отправила матери фото, где была запечатлена с помолвочным кольцом на руке на фоне шаров в форме сердца. Зарина Галич подумала, что дочь сама купила себе украшение.

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