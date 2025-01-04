Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ида Галич рассказала, прибегала ли к пластическим операциям

Блогерша Ида Галич призналась, что никогда не делала пластические операции
close
Телеграм-канал «IdaGalich»

Блогерша Ида Галич рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что никогда не прибегала к пластическим операциям.

«Самые значительные трансформации, связанные с лицом, — изменение прикуса (ходила в элайнерах), ботулотоксин, альтера (трижды) и какое-то небольшое количество гиалуронки в губы — шесть лет назад», — поделилась Галич.

Блогерша призналась, что всегда честно говорила о своих изменениях. Она добавила, что «хорошенько поработала над своим телом, лицом и весом» и изменилась «в голове».

В начале декабря Галич показала похудевшую фигуру в бежевом шелковом белье с трусами с высокой талией. На других фото она позировала перед камерой в голубом платье-комбинации. Ей также сделали укладку и яркий макияж.

Недавно стало известно, что Ида Галич выходит замуж во второй раз. Она получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного Олега Ледвича.

Позднее блогерша показала, как ее мать Зарина Галич отреагировала на новость о помолвке. Она отправила матери фото, где была запечатлена с помолвочным кольцом на руке на фоне шаров в форме сердца. Зарина Галич подумала, что дочь сама купила себе украшение.

Ранее невеста Гуфа Разият Салахова назвала рэпера секс-символом России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами