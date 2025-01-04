Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Невеста Гуфа похвасталась на видео обнаженным торсом рэпера

Невеста Гуфа Разият Салахова назвала рэпера секс-символом России
close
69kitana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Невеста Алексея Долматова (он же — Гуф) Разият Салахова поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеороликом, на котором рэпер демонстрирует свой обнаженный торс.

В ролике Долматов снимает халат, показывая накачанное тело. «Что за секс-символ страны? Мой мальчишка», — подписала видео 26-летняя Салахова.

Возлюбленная Гуфа воспользовалась при создании ролика специальным мобильным приложением, которое позволяет накладывать эффекты на видео — в том числе придавать телу мускулинный вид.

22 ноября Долматов сделал предложение Салаховой во время концерта в Москве. СМИ опубликовали видео, на котором Гуф сделал девушке предложение руки и сердца на сцене. Члены его команды вынесли цветы. Музыкант обнял возлюбленную после того, как она ответила ему согласием.

На этом концерте Гуф выступал с электронным браслетом, который носил на фоне решения суда после дебоша в бане. Он также приехал на мероприятие из реабилитационной клиники, куда его поместили после того же инцидента.

23 ноября Гуф покинул рехаб вместе с невестой.

Ранее стало известно, что бывшая жена Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) рассталась с Бустером.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами