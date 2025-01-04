Невеста Гуфа похвасталась на видео обнаженным торсом рэпера

Невеста Алексея Долматова (он же — Гуф) Разият Салахова поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеороликом, на котором рэпер демонстрирует свой обнаженный торс.

В ролике Долматов снимает халат, показывая накачанное тело. «Что за секс-символ страны? Мой мальчишка», — подписала видео 26-летняя Салахова.

Возлюбленная Гуфа воспользовалась при создании ролика специальным мобильным приложением, которое позволяет накладывать эффекты на видео — в том числе придавать телу мускулинный вид.

22 ноября Долматов сделал предложение Салаховой во время концерта в Москве. СМИ опубликовали видео, на котором Гуф сделал девушке предложение руки и сердца на сцене. Члены его команды вынесли цветы. Музыкант обнял возлюбленную после того, как она ответила ему согласием.

На этом концерте Гуф выступал с электронным браслетом, который носил на фоне решения суда после дебоша в бане. Он также приехал на мероприятие из реабилитационной клиники, куда его поместили после того же инцидента.

23 ноября Гуф покинул рехаб вместе с невестой.

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