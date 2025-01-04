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Лера Кудрявцева улетела из России

Телеведущая Лера Кудрявцева улетела с мужем и дочерью в Дубай
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@leratv/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеороликом, сделанным, по-видимому, в одном из отелей Дубая.

На видео супруг Кудрявцевой, хоккеист Игорь Макаров увлеченно смотрит англоязычные новости на большом экране, а дочь Маша пытается вовлечь отца в игру. Ведущая программы «Секрет на миллион» не уточнила, где она сделала ролик, однако знаменитость добавила его в актуальное под названием »Дубай».

В 2013 году Лера Кудрявцева вышла замуж за Игоря Макарова. В 2018-м звезда родила дочь Машу. Чтобы девочка появилась на свет, ведущая воспользовалась процедурой ЭКО. Она рассказывала, что у нее получилось забеременеть только с третьей попытки. В январе телеведущая сообщила о расставании с мужем, но позднее Макаров опровергал эту информацию.

У Кудрявцевой также есть сын Жан от музыканта «Ласкового мая» Сергея Ленюка. Пара узаконила свои отношения после того, как телеведущая забеременела в 18 лет. Этот брак продлился с 1990 по 1992 год. Недавно Кудрявцева сообщала, что ее сына увезли на скорой 31 декабря.

Ранее стало известно, что бывшая жена Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) рассталась с Бустером.

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