Лера Кудрявцева улетела из России

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеороликом, сделанным, по-видимому, в одном из отелей Дубая.

На видео супруг Кудрявцевой, хоккеист Игорь Макаров увлеченно смотрит англоязычные новости на большом экране, а дочь Маша пытается вовлечь отца в игру. Ведущая программы «Секрет на миллион» не уточнила, где она сделала ролик, однако знаменитость добавила его в актуальное под названием »Дубай».

В 2013 году Лера Кудрявцева вышла замуж за Игоря Макарова. В 2018-м звезда родила дочь Машу. Чтобы девочка появилась на свет, ведущая воспользовалась процедурой ЭКО. Она рассказывала, что у нее получилось забеременеть только с третьей попытки. В январе телеведущая сообщила о расставании с мужем, но позднее Макаров опровергал эту информацию.

У Кудрявцевой также есть сын Жан от музыканта «Ласкового мая» Сергея Ленюка. Пара узаконила свои отношения после того, как телеведущая забеременела в 18 лет. Этот брак продлился с 1990 по 1992 год. Недавно Кудрявцева сообщала, что ее сына увезли на скорой 31 декабря.

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