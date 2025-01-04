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Седокова даст показания о кончине Яниса Тиммы

Продюсер Дворцов: Седокова даст показания СК РФ о кончине Тиммы после праздников
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annasedokova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Седокова планирует дать показания Следственному комитету России (СК РФ) о кончине экс-супруга Яниса Тиммы после новогодних праздников. Об этом сообщил aif.ru продюсер Сергей Дворцов.

Дворцов пояснил, что исполнительница не смогла встретиться со следователями в декабре, поскольку чувствовала себя плохо. По словам продюсера, артистка до сих пор испытывает проблемы со здоровьем и по-прежнему находится в больнице.

Баскетболиста Яниса Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

В тот же день Анна Седокова сообщила о госпитализации. Поп-исполнительница опубликовала ролик, в котором лежала под капельницей в палате. На видео Седокова плакала. Артистка не стала комментировать свою публикацию. Ее представители объяснили, что исполнительница находилась в состоянии аффекта.

Прощание с Тиммой прошло 27 декабря в Риге. На церемонии присутствовала первая супруга спортсмена.

Ранее стало известно, что сын Олега Газманова перенес операцию.

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