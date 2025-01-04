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Звезду «Апокалипсиса» обязали покинуть Грецию в течение 10 дней

Актера Руди Янгблада выпустили из-под ареста в Греции и обязали покинуть страну
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Touchstone Pictures

Американского актера Руди Янгблада, известного по фильму «Апокалипсис» Мела Гибсона, освободили из-под ареста в Греции и обязали добровольно покинуть страну в течение 10 дней. Об этом сообщает местное издание «Катимерини».

Руди Янгблада арестовали 27 декабря за неповиновение и угрозы полиции и хранение оружия. Позже актер объяснял свое поведение тем, что у сотрудников не было знаков отличия.

Также выяснилось, что актер находился в Греции незаконно: он приехал в страну по туристической визе, выданной на 90 дней, но к моменту ареста ее срок истек. Янгблад пояснял, что не стал уезжать из Греции из-за проблем со здоровьем. В ноябре актера госпитализировали, врачи советовали ему воздержаться от путешествий.

«Мистер Янгблад приехал в Грецию, потому что любит нашу страну. Он рад, что его освободили и не испытывает никаких неприязненных чувств. Он рассматривает этот опыт как небольшую неудачу в веселом путешествии», — сказала адвокат Янгблада Джулинда Рекшепаж.

Руди Янгблад наиболее известен по главной роли в фильме Мэла Гибсона «Апокалипсис» (2006). Для этой роли он учил язык майя. После съемок в «Апокалипсисе» Янгблад приобрел популярность. Среди других работ актера фильмы «Сопротивление» (2010), «В Америку» (2012), «Холод» (2015), «Точка невозврата» (2016), «Истощение» (2018), «Ад на границе» (2019).

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