Звезда «Новой Фабрики звезд» пожаловалась на панические атаки и булимию

Певица Полина Быковская (POLKA), звезда шоу «Новая Фабрика звезд» (2023), пожаловалась на панические атаки и булимию. Ее цитирует «СтарХит».

По словам 21-летней исполнительницы, ее ментальное здоровье подкосили абьюзивные отношения. Девушку спасла музыка.

«Музыка стала для меня спасением, вытащившим из двухлетней депрессии, сопровождавшейся паническими атаками, тревожным состоянием и булимией. Это ужасное состояние стало следствием абьюзивных отношений, в которые я погрузилась с головой», — вспоминает она.

Быковская призналась, что отношения угрожали ее жизни, и она долгое время жила в страхе. Об этом состоянии она рассказала в своих треках «Человеки» и «Забываю».

«Эта песня — очередная личная история, полная подтекстов и скрытых смыслов. Она раскрывает эмоциональную историю о любви и разочарованиях, связанных с ожиданиями и надеждами», — рассказывает девушка о песне «Человеки».

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