«Надеюсь, я к нему перееду»: Прилучный показал письмо сына Деду Морозу

Актер Прилучный признался, что сын мечтал в 2024 году переехать к нему

bugevuge/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Павел Прилучный показал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) письмо своего сына Тимофея, адресованное Деду Морозу накануне нового 2024 года.

Мальчик хотел в 2024 году переехать к отцу.

«Я очень сильно люблю папу и хочу к нему переехать, надеюсь, я к нему перееду», — писал он.

Также Тимофей просил подарить музыкальный инструмент — хомус. Своим подписчикам Прилучный предложил угадать, чего мальчик попросил на новый 2025 год.

Актриса Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году после десяти лет брака. У них есть двое общих детей — 11-летний Тимофей и 7-летняя Мия.

Недавно суд определил, что мальчик будет жить у мамы до окончания судебных разбирательств. При этом Тимофей встретил новый 2025 год вместе с папой и его второй женой Зепюр Брутян.

Накануне актриса Мария Горбань рассказала о съемках с Павлом Прилучным.

Ранее певица Бьянка призналась, что хочет встречаться с представителем одной профессии — врачом-хирургом.