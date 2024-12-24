Айза рассказала о личном горе

Блогерша Айза-Лилуна Ай рассказала подписчикам о личном горе, но не стала вдаваться в подробности. Пост в Telegram-канале насторожил поклонников знаменитости.

Подписчики переживали, что она рассталась с молодым бойфрендом Степаном Кузьменко.

«Со Степой мы вместе, и даже ни разу не успели поссориться, ни разу. Уж слишком мы проработанные с ним. Дело в другом...» — опровергла слухи она.

Блогерша добавила, что причина для переживаний у нее слишком личная, чтобы делиться ею в интернете, но она планирует справиться.

Накануне Айза призналась поклонникам, что не спит с молодым возлюбленным.

«У меня очень беспокойный сон. Мне тяжело заснуть ночью, и до утра я не проваливаюсь в глубокий сон. Могу бродить. Вставать, сидеть. И это не совсем подходит здоровому человеку рядом. Но, конечно же, в наших планах построить дом, где мы будем жить вместе и спать тоже вместе. Но не сейчас», — поделилась артистка.

Ранее бывший муж Айзы подарил ей живого гуся на 40-летие.