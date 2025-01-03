«Расхлебываем последствия»: Анна Хилькевич о встрече Нового года с детьми

Актриса Хилькевич призналась, что сдвиг режима ударил по ее детям

Актриса Анна Хилькевич рассказала о встрече Нового года с детьми. Последствиями празднования она поделилась в Telegram-канале.

«Второй день расхлебываем последствия позднего новогоднего засыпания старших девочек. Их нервная система совсем не предназначена для того, чтобы даже раз в год лечь спать в 3-4 утра», — пишет она.

Уже второй день, по ее словам, старшие дочери плачут, капризничают, с трудом засыпают вечером. В следующий раз, уточнила Хилькевич, девочки пойдут спать в час ночи.

Анна Хилькевич и ее муж предприниматель Артур Волков (Мартиросян) воспитывают троих дочерей: Арианну (2015), Анну-Марию (2018) и Оливию (2024).

Накануне телеведущая, певица Ольга Орлова высказалась о няне дочери Анны Хилькевич, которая уснула с ребенком актрисы в одной кровати.

Ранее стало известно, сколько стоило послушать Anna Asti и Филиппа Киркорова в Новый год.