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Арми Хаммер сделал неожиданное признание: «Люди были для меня мешками с наркотой»

Актер Арми Хаммер признался, что использовал женщин для подпитки своего эго
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Global Look Press

Актер Арми Хаммер рассказал об изменениях в жизни после того, как его обвинили в изнасиловании и каннибализме в 2021 году. Слова звезды передает People.

Сейчас Хаммер живет в «крошечной квартирке», записывает подкасты и готовится к возвращению в кино. Актер вспомнил, что тяжело переживал скандал. Он чувствовал, будто стоит голым, пока весь мир обсуждает и оценивает его сексуальные наклонности.

«Если бы кто-то взял постельные разговоры других людей — даже если бы это была совершенно банальная история — и вырвал бы из контекста, то все бы сказали: «Вы, ребята, чертовски отвратительны», — заявил Хаммер.

Также актер признался, что до этого использовал женщин для подпитки своего эго. Он встречался с новыми избранницами полтора месяца, а потом бросал их.

«Люди были для меня мешками с наркотой, покрытые кожей. Быть с людьми, которые хотят тебя хотят и заниматься сексом — все это давало мне ощущение силы», — добавил актер.

Хаммер не исключает, что его поведение связано с пережитым в 13-летнем возрасте насилием со стороны пастора. Он признался, что прорабатывал этот случай с психотерапевтом.

В 2021 году актера обвинили в сексуализированном насилии сразу несколько девушек. Одна из них назвала актера каннибалом. Сам Хаммер позднее опровергал истории о каннибализме, но признавал, что прибегал к эмоциональному насилию над своими партнершами. Летом 2023 года с актера сняли обвинения.

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