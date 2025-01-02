Рианна отпраздновала год трезвости: «Новый год, новая я»

Певица Рианна призналась, что воздерживалась от алкоголя весь 2024 год

Певица Рианна призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что воздерживалась от употребления алкоголя весь 2024 год.

Исполнительница поделилась в личном блоге роликом, на котором отсчитывала последние секунды до 2025 года в компании друзей. Отмечая Новый год, певица рассказала, что «не пила весь год».

«Новый год, новая я», — написала под постом Рианна.

Певица не стала уточнять, планирует ли вести трезвый образ жизни в 2025 году. Рианна встретила новый год скромно: знаменитость с друзьями находилась в гостиничном номере, наблюдая за прямой трансляцией с телефона. Артистка была одета в серый халат.

Недавно появились слухи, что Рианна якобы беременна третьим ребенком. Тогда поклонники засняли певицу сбоку, когда платье подчеркивало округлившийся, по их мнению, живот. Волосы артистка собрала и сделала макияж в шоколадных оттенках. Новость Рианна пока не комментировала, но в соцсетях начали поздравлять певицу.

В ноябре 2020 года Рианна начала встречаться с рэпером A$AP Rocky после многолетней дружбы. В январе 2022-го пара объявила, что ждет ребенка. В мае 2022-го певица и музыкант впервые стали родителями. У звезд появился сын, которого они назвали RZA Ательстон Майерс. В августе 2023 года у Рианны и A$AP Rocky родился сын Риот Роуз Майерс.

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