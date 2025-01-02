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Аглая Шиловская впервые станет матерью в 32 года

«СтарХит»: актриса Аглая Шиловская ждет первенца от звезды «Ментовских войн»
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aglaiashilovskaia/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Внучка народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского, актриса Аглая Шиловская готовится к рождению первенца весной 2025 года. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на источники.

По информации издания, 32-летняя актриса находится на пятом или шестом месяце беременности. Она тщательно скрывает свое положение, пряча живот за объемной одеждой.

Отцом ребенка источник «Стархита» назвал актера Александра Устюгова, известного по сериалу «Ментовские войны». Пара познакомилась несколько лет назад. Сейчас знаменитости играют вместе в постановке «Варшавская мелодия» в Театре имени Ермоловой, а в 2022-м у них вышел совместный сериал «Столичная штучка».

Знаменитости публично не подтверждали, что находятся в отношениях.

Шиловская была замужем за актером Федором Воронцовым. Они узаконили свои отношения в 2017 году, пара не сообщала публично о расставании. Еще в 2022-м Шиловская рассказывала, что долго добивалась внимания супруга, поскольку тот боялся начинать новые отношения из-за развода с первой женой.

Ранее сообщалось, что певица Ирина Дубцова рассекретила новые отношения.

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