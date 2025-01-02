Настасья Самбурская отпраздновала три года трезвости: «Почти не осталось друзей»

Певица Самбурская сообщила, что отказалась от вредных привычек три года назад

Актриса и певица Настасья Самбурская поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографией, на которой предстала со стаканом безалкогольного пива и сушеной рыбой.

«Сегодня отмечаю ровно три года без алкоголя и сигарет (пожизненная аскеза). Из минусов — у меня почти не осталось друзей», — подписала снимок артистка.

На признание Самбурской в Telegram отреагировала блогерша Алена Водонаева, написав пост с фразой: «Наш человек». Также блогерша Айза порадовалась за знаменитость и поблагодарила ее за пропаганду здорового образа жизни.

Настасья Самбурская известна по роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». Она также играла в таких картинах, как «Верни мою любовь», «Ласточкино гнездо», «Полицейский с YouТюба», «Беспринципные». Сейчас актриса развивается как певица.

Звезда «Универа» не раз признавалась, что тщательно за своей внешностью. Она регулярно посещает тренажерный зал, а также соблюдает диету — не ест сладкое, мучное и не употребляет алкоголь. При росте 177 см Самбурская весит 58 кг.

Ранее певица Рианна призналась, что воздерживалась от алкоголя весь 2024 год.