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СМИ сообщили о трудном финансовом положении Насти Ивлеевой

Popcake: блогерша Настя Ивлеева планирует продать дом из-за проблем с деньгами
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Телеграм-канал «Настя Ивлеева»

Блогерша Анастасия Ивлеева начала испытывать проблемы с деньгами после скандала с «голой вечеринкой». Об этом сообщает Popcake в своем Telegram-канале.

Приближенный к знаменитости источник издания сообщил, что сейчас у блогерши «сложный период». От нее отвернулись многие представители шоу-бизнеса, а также стали заканчиваться деньги.

«Недавно разговаривал с Настей, финансы скоро начнут петь романсы. Начала экономить, думает продавать загородный дом», — заявил инсайдер.

Недавно блогерша Настя Ивлеева похвасталась, что осталась в топе — несмотря на то, что «молчала весь год». С декабря 2023 года знаменитость практически не появлялась в соцсетях, а в начале 2024-го пару раз выходила в свет.

Она стала более активной с осени 2024 года: когда певец Филипп Киркоров потребовал от блогерши извинений, а она намекнула, что хочет подарить ему серьги в форме крысы.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Ее посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Мероприятие и его участников раскритиковали.

Ранее Айза предположила, что Настя Ивлеева ждет ребенка.

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