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Айза предположила, что Настя Ивлеева ждет ребенка

Блогерша Айза выразила мнение, что Настя Ивлеева беременна от Филиппа Бегака
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Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай предположила в Telegram-канале, что блогерша Анастасия Ивлеева беременна от своего мужа, телеведущего Филиппа Бегака.

31 декабря Ивлеева опубликовала совместные фото с Бегаком. На снимках у экс-ведущей передачи «Орел и решка» заметно выделялся бюст, в том числе благодаря надетому ею корсету. Пара позировала с бокалами шампанского.

«Думаю, что Настя ждет малыша. Хоть бы, хоть бы! Она мне говорила, что не очень тяготеет к детям, но все меняется», — написала Айза.

При этом подписчики блогерши усомнились в беременности Ивлеевой. В комментариях выразили мнение, что знаменитость подтянула грудь с помощью пластической операции.

«Учитывая, что тут нет намека на живот вообще, то не похоже [на беременность]»; «Да ну, она бы не надела корсет и не пила бы шампанское»; «У нее всегда была большая грудь до того, как она начала жестко худеть», — написали под постом Айзы.

10 декабря Ивлеева сообщила в своем Telegram-канале, что вышла замуж. Она не стала раскрывать личность избранника. Позднее стало известно, что супругом блогерши стал предприниматель и телеведущий Филипп Бегак.

Ранее Ида Галич сообщила, что выходит замуж во второй раз.

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