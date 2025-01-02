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Егор Крид «вывез» своих родителей из России

Певца Егора Крида заметили в Дубае вместе с семьей
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Егор Крид принял участие в праздничном гала-ужине, который прошел в концертном зале Arena Madinat Jumeirah в Дубае. Об этом сообщает kp.ru.

Издание заявляет, что исполнитель «вывез из России» своих родителей, поскольку его отца Николая и мать Марину заметили в зале дубайского концертного пространства.

СМИ не исключает, что таким образом Крид решил собрать свою семью вместе за границей. На концерт также пришла сестра артиста Полина, которая много лет назад переехала в США.

Родители Крида проживают в России, в городе Пенза.

На концерте в Дубае, помимо Крида, выступила экс-избранница артиста, певица Нюша. Кроме того, на сцену вышел рэпер Тимати, который прилетел в ОАЭ вместе со своей девушкой Валентиной. Концерт был организован известными продюсерами Максимом Бериным и Хорхе Иглесиасом.

Недавно певец Алексей Воробьев рассказал «Газете.Ru» о помощи Криду на раннем этапе карьеры. По словам артиста, в 2012 году он записал с рэпером трек «Больше чем любовь», который оказал влияние на карьеру Крида.

Ранее появилась информация, что певец Валерий Леонтьев запланировал мировое турне в 2025 году.

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