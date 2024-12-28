«Раскрылся как романтик»: Алексей Воробьев о помощи Криду на раннем этапе карьеры

Певец Воробьев согласился с тем, что оказал влияние на карьеру Егора Крида

Певец Алексей Воробьев в интервью «Газете.Ru» выразил мнение, что трек «Больше чем любовь» помог его коллеге Егору Криду на раннем этапе карьеры. Совместная песня музыкантов вышла в 2012 году, когда Крид только начинал свой путь в качестве поп-артиста.

«Думаю, эта песня безусловно сыграла свою роль в том, как андеграундный парень, читающий рэп, неожиданно открылся в образе романтического героя. Однако не будь он сам тем артистом, которым является, одна эта песня так и осталась бы единственной в его музыкальной карьере. Так что я точно не собираюсь присваивать лавры, которые принадлежат ему самому», — заявил он.

Автором слов и музыки «Больше чем любовь» был сам Воробьев. Песня стала саундтреком фильма «Сокровища О.К.», в котором Алексей исполнил одну из ролей.

Полное интервью с Алексеем Воробьевым читайте здесь.

Ранее Воробьев признался, что учился у Андрея Миронова в рамках подготовки к съемкам в «Небриллиантовой руке».