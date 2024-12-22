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Долина встретит Новый год в проданной мошенниками квартире

Певица Лариса Долина подтвердила, что живет в проданной мошенниками квартире
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Лариса Долина встретит Новый год в проданной мошенниками квартире. Об этом сообщили в шоу «Ты не поверишь!».

Долина рассказала, что украсила елку в квартире. Артистка призналась, что никуда не съезжала. Это подтвердила представительница новой покупательницы квартиры Полины Лурье.

«Мы не можем туда попасть, за это и боремся. Собственником является Лурье», — сообщила представительница покупательницы.

В августе певица Лариса Долина продала свою квартиру в центре Москвы и перевела свои сбережения злоумышленникам. Ущерб составил порядка 120 млн рублей. Артистка подала в суд на покупательницу ее квартиры Полину Лурье. Певица потребовала признать сделку о продаже ее жилья недействительной.

13 августа Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову, которая, по версии следствия, забрала у Долиной часть денег и передала злоумышленникам. Женщине вменяют мошенничество в особо крупном размере, но сама она заявила, что ее использовали втемную в афере. 16 ноября Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей Цырульниковой.

Ранее семья фигурантки дела о квартире Долиной сменила место жительства.

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