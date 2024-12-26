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Галкин опубликовал редкий снимок Пугачевой с дочерью

Певица Алла Пугачева снялась в новогодней пижаме вместе с дочерью Лизой
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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) праздничным снимком Аллы Пугачевой с 11-летней дочерью Лизой.

На фотографии исполнительница позирует с девочкой в парных рождественских костюмах на фоне нарядной новогодней ели. Пугачева приобнимает Лизу, они обе смеются и выглядят счастливыми.

«Предновогоднее настроение», — подписал фото Галкин, сопроводив пост хэштегом #family.

Интернет-пользователи в комментариях порадовались, что Пугачева пребывает в хорошем настроении, будучи за границей. Фанаты поздравили артистов с наступающим праздником на русском и украинском языках.

Галкин опубликовал фотографию Пугачевой с дочерью вскоре после того, как записал свое обращение на иврите. В нем шоумен поздравил своих поклонников из Израиля с началом Хануки, пожелал им чудес и посоветовал не есть много суфганиет — пончиков, которые по традиции едят в Израиле на праздник.

После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал из России. С февраля 2022 года комик давал концерты за рубежом, а затем переехал в Израиль.

Ранее сообщалось, что Лукашенко поздравил Боярского с 75-летием.

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