Макаревич вспомнил, как чудом остался жив: «Мне повезло»

Музыкант Андрей Макаревич рассказал о том, что его спас мужчина в вагоне метро

Фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) рассказал на YouTube-шоу «Новогодний квартирник», что его едва не разорвал поезд в детстве.

Макаревич торопился сесть в вагон поезда метро, когда возвращался из школы домой в третьем классе.

«Поезд уже стоял. Я ускоряюсь и вскакиваю одной ногой в вагон, а другой проваливаваюсь в эту щель [между перроном и поездом]. Двери закрываются, поезд начинает ехать», — начал музыкант.

По словам Макаревича, в тот момент к нему пришло осознание, что поезд скоро разорвет его напополам. Но один из пассажиров пришел на помощь будущему рокеру. Тогда, поделился музыкант, мужчина внешне напомнил ему слесаря-интеллигента Гошу из фильма «Москва слезам не верит».

«Он на меня не смотрит, но делает одновременно два движения: одной рукой дергает за стоп-кран, а второй тянет меня за шиворот в поезд. Всего [на это понадобилось] полсекунды», — рассказал Макаревич.

Музыкант добавил, что после спасения мужчина даже не взглянул на него. Он продолжил стоять, будто ничего не произошло.

«Мне невероятно повезло. Это я считаю чудом абсолютным», — подытожил артист.

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