Бывшего избранника Дженнифер Лопес обыскали по подозрению в выращивании конопли

Бывший возлюбленный Дженнифер Лопес, актер и танцор Каспер Смарт подозревается в выращивании конопли на территории своего дома. Об этом сообщил TMZ.

Согласно сообщениям издания, в дом Смарта приехали полицейские, которые получили наводку о незаконном выращивании конопли. Во время обыска танцор находился дома вместе с еще одной женщиной.

После рейда полицейские составили протокол, однако не стали задерживать Смарта и отпустили актера. В его доме было найдено производство по выращиванию растений.

Далее дело будет передано в прокуратуру, после чего Смарту могут предъявить дальнейшие обвинения в выращивании конопли.

Дженнифер Лопес начала встречаться с Каспером Смартом вскоре после объявления о разводе с Марком Энтони в 2011 году. Тогда актриса признавалась, что Смарт помогал ей пережить разрыв. В 2014 году Лопес сделала перерыв в отношениях с танцором, а в 2016 году они окончательно разошлись. Предположительной причиной расставания звезд могла стать измена Смарта. Актеры решили остаться друзьями.

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