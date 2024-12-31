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«Чудо-женщина» перенесла операцию на мозге за несколько недель до родов

Актриса Галь Гадот перенесла операцию на мозге на восьмом месяце беременности
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Global Look Press

Актриса Галь Гадот перенесла экстренную операцию на мозге всего за несколько недель до родов. Об этом она рассказала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Это было суровым напоминанием о том, как быстро все может измениться, и в самый разгар трудного года мне хотелось только одного — держаться и жить. Мы поспешили в больницу, и всего через несколько часов я уже была на операционном столе», — поделилась звезда «Чудо-женщины».

Знаменитости поставили диагноз «церебральный венозный тромбоз». В ходе недуга у артистки были головные боли, из-за которых она не могла встать с постели.

Гадот оказалась на операционном столе во время четвертой беременности в марте этого года. Актриса родила здоровую дочь и назвала ее Ори, что означает «мой свет».

После операции «Чудо-женщина» проходила длительную реабилитацию, после чего смогла полностью восстановиться.

Галь Гадот замужем за израильским бизнесменом Яроном Версано, они поженились в 2009 году. Через два года супруги сообщили, что ждут первенца, и в ноябре 2011 года у них родилась дочь Альма. В марте 2017 года у пары появилась еще одна девочка, ее назвали Майей, а в июне 2021 года — третий ребенок Даниэлла. В марте 2024 года актриса стала матерью в четвертый раз.

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