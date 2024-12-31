«Иногда играю в «Геншин»: звезда «Папиных дочек» Смирнова раскрыла свои хобби

Актриса Ева Смирнова в интервью «Газете.Ru» рассказала о том, как предпочитает проводить свободное время. В августе 2024 года звезде «Волшебного участка», «Чебурашки» и новой версии «Папиных дочек» исполнилось 12 лет. Несмотря на юный возраст, артистка успела сняться в почти 30 картинах, где ей зачастую доставались ведущие роли.

«Я очень люблю читать, люблю смотреть качественное кино, находить какие-то новые для себя фильмы, пересматривать хорошие старые. Обычно я так провожу свободное время. Иногда, бывает, да, играю в «Геншин Импакт», то есть мне эта игра нравится. Давно хочу посетить «Чико-Рико», потому что меня привлекает корейская субкультура, кей-поп, аниме и так далее. Но больше, если выбирать между аниме и кино, я бы посмотрела кино. Если выбирать между «Геншин Импакт» или книгой — ну, смотря какая книга! Если, например, биография Тима Бертона, то биография Тима Бертона. Если та книга, которая мне неинтересна или которую я читала — и она мне не понравилась, — то тогда «Геншин», — поделилась Смирнова.

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Ранее Ева Смирнова призналась, что хочет стать сценаристом.