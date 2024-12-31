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«Исполняю чью-то мечту»: звезда «Папиных дочек» Смирнова о просьбах сфотографироваться

Звезда новых «Папиных дочек» Смирнова призналась, что ей нравится известность
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Ева Смирнова в интервью «Газете.Ru» призналась, что ей очень нравится, когда поклонники подходят на улице за фотографией или автографом. В августе 2024 года звезде «Волшебного участка», «Чебурашки» и новой версии «Папиных дочек» исполнилось 12 лет. Несмотря на юный возраст, артистка успела сняться в почти 30 картинах, где ей зачастую доставались ведущие роли.

«Мне очень приятно осознавать, что люди не побоялись и подошли, попросили сфоткаться. Я чувствую себя человеком, который исполняет, возможно, чью-то сокровенную мечту. И мне приятно ощущать, что, возможно, именно сейчас, фотографируясь со мной, человек счастлив до небес просто! Это безумно приятно», — поделилась Смирнова.

Полное интервью с Евой Смирновой читайте здесь. В нем она, в частности, рассказала о своей роли в сериале «Против всех», совмещении актерства и учебы, а также планах на будущее.

Ранее Ева Смирнова призналась, что хочет стать сценаристом.

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