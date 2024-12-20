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Ивлеева посмеялась над «отменившим» ее Киркоровым

Блогерша Ивлеева напомнила Киркорову о его спорном появлении на премии «Муз-ТВ»
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ВГТРК

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева посмеялась над народным артистом России Филиппом Киркоровым, «отменившим» ее на новогоднем шоу ТНТ. Новый пост о певце она опубликовала в своем Telegam-канале.

«Все верно, Филипп всегда тщательно подходит к тому, с кем быть в одном кадре», — написала Ивлеева.

Она напомнила Киркорову о его спорном появлении на премии «Муз-ТВ» в 2021 году — на фото, опубликованном блогершей, певец позирует в окружении мужчин с голым торсом.

В ноябре 2021 года Басманный суд Москвы назначил административный штраф в 1 млн рублей телеканалу «Муз-ТВ», признав его виновным в пропаганде нетрадиционных отношений среди подростков. При этом в чем именно заключалась пропаганда, в Роскомнадзоре не уточняли.

В ноябре Киркоров признался, что не связывался с Ивлеевой после состоявшейся в 2023 году «голой» вечеринки блогерши, из-за которой ему пришлось потерять места в нескольких проектах и извиняться перед аудиторией. Он заявил, что ждал извинений от блогерши, но не получил. Артист уверен, что получил наибольший ущерб из-за скандала с ее мероприятием. По словам певца, на вечеринке он «мимо проходил», но «получил по полной программе».

Позже артист назвал блогершу «профурсеткой с бриллиантом» и потребовал убрать ее из новогоднего шоу ТНТ.

Ранее был раскрыт гонорар Ивлеевой на корпоративах.

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