Отар Кушанашвили назвал Киркорова бесчувственной свиньей

Журналист, шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили заявил в YouTube-шоу «ЗА ДЕНЬГИ», что певец Филипп Киркоров проявил к нему неуважение на съемках одного из шоу.

Кушанашвили вспомнил, как во время борьбы с раком пришел на церемонию VK Видео. По словам журналиста, тогда практически все гости в зале встали перед ним и поддержали его. Однако этого не сделал Киркоров. Телеведущий заявил, что это поступок «бесчувственной свиньи».

«Он сидел напротив меня. Я был на сцене. И он не встает, когда весь зал меня поддерживает. Понятно, в этом был момент экзальтации, преувеличения. Но я не ожидал. У меня слезы на глазах. Смотрю отчетливо – не встает Киркоров. Из-за обиды, что я иронично и саркастично о нем отзывался! Кто может так поступать?» — возмутился шоумен.

Кушанашвили признался, что был намерен поссориться с Киркоровым со сцены, но не хотел рушить момент. Он считает, что певец обладает «миллиметровым сердцем, если оно вообще есть». Журналист назвал артиста «гнидой».

14 октября Кушанашвили сообщил об окончании своей «триумфальной» борьбы с раком.

Ранее Отар Кушанашвили раскрыл стоимость лечения от рака.