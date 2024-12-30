Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отар Кушанашвили назвал Киркорова бесчувственной свиньей

Шоумен Отар Кушанашвили заявил, что Киркоров проявил к нему неуважение
close
КАКОВО?!/YouTube

Журналист, шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили заявил в YouTube-шоу «ЗА ДЕНЬГИ», что певец Филипп Киркоров проявил к нему неуважение на съемках одного из шоу.

Кушанашвили вспомнил, как во время борьбы с раком пришел на церемонию VK Видео. По словам журналиста, тогда практически все гости в зале встали перед ним и поддержали его. Однако этого не сделал Киркоров. Телеведущий заявил, что это поступок «бесчувственной свиньи».

«Он сидел напротив меня. Я был на сцене. И он не встает, когда весь зал меня поддерживает. Понятно, в этом был момент экзальтации, преувеличения. Но я не ожидал. У меня слезы на глазах. Смотрю отчетливо – не встает Киркоров. Из-за обиды, что я иронично и саркастично о нем отзывался! Кто может так поступать?» — возмутился шоумен.

Кушанашвили признался, что был намерен поссориться с Киркоровым со сцены, но не хотел рушить момент. Он считает, что певец обладает «миллиметровым сердцем, если оно вообще есть». Журналист назвал артиста «гнидой».

14 октября Кушанашвили сообщил об окончании своей «триумфальной» борьбы с раком.

Ранее Отар Кушанашвили раскрыл стоимость лечения от рака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами