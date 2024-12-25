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Адвокат оценил смягчение приговора Беркович и Петрийчук

Адвокат Бадамшин заявил, что продолжит обжалование приговора драматургу Петрийчук
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Alexander Zemlianichenko/AP

Апелляционный военный суд сократил наказание для режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук на несколько месяцев. Адвокат Петрийчук Сергей Бадамшин заявил «Газете.Ru», что продолжит обжалование приговора своей подзащитной.

«Единственное, что я могу сказать, будем продолжать обжаловать дальше в кассационный суд. Я находился в апелляционном военном суде, она находилась по ВКС в следственном изоляторе, поэтому все ощущения она сможет передать только при личной встрече», — сказал Бадамшин.

Согласно решению апелляционного суда, Беркович назначили наказание в виде лишения свободы на срок пять лет семь месяцев, а Петрийчук — пять лет 10 месяцев. В июле этого года обеих женщин приговорили к шести годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма.

Беркович и Петрийчук стали фигурантами уголовного дела в начале мая 2023 года. Их обвинили в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». С самого начала процесса девушки отвергали предъявленные им обвинения.

Спектакль «Финист Ясный Сокол» рассказывает о женщинах, с которыми через соцсети связываются последователи идеологии радикального ислама. Как считает следствие, сюжет постановки имеет признаки пропаганды терроризма.

Ранее Евгения Беркович сообщила о приостановке работы своего театрального проекта.

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