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Вышел трейлер нового мультсериала о Человеке-пауке

Студия Marvel выпустила трейлер сериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук»
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Esteban Felix/AP

Студия Marvel выпустила первый трейлер нового анимационного сериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук». Трейлер размещен на YouTube-канале Marvel Entertainment.

Трейлер начинается с классической музыкальной темы («Человек-паук, Человек-паук, делает все, что может паук»), написанной Полом Фрэнсисом Уэбстером и Бобом Харрисом для мультсериала 1967 года. Он собрал уже более 1,1 млн просмотров.

По данным The Hollywood Reporter, мультсериал будет повествовать о Питере Паркере на пути к становлению героем. Его визуальный стиль отдает дань уважения «ранним корням персонажа» из комиксов, отмечает издание.

Шоу стартует 29 января на Disney+. В первый сезон войдет 10 эпизодов.

В октябре сообщалось, что четвертый фильм франшизы о Человеке-пауке выйдет на экраны в июле 2026 года. В новой картине английский актер Том Холланд снова сыграет роль супергероя, как и в предыдущей трилогии, состоящей из фильмов «Возвращение домой», «Вдали от дома» и «Нет пути домой».

Ранее была названа дата выхода на ПК эксклюзивной игры про Человека-паука для PlayStation 5.

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