Украденные из дома Киану Ривза часы Rolex нашли в Чили

CNN: украденные из дома Киану Ривза в Лос-Анджелесе часы Rolex нашли в Чили

Часы Rolex стоимостью $9000, украденные из дома актера и кинорежиссера Киану Ривза («Матрица», «Джон Уик») в Лос-Анджелесе, нашли в Чили — в восточной части Сантьяго. Об этом пишет CNN.

«В общей сложности трое часов, изъятых в ходе рейдов, принадлежат актеру. Чилийские власти работают с представителями США по этому делу, и это помогло им связать часы с кражей со взломом в доме актера в 2023 году», — говорится в публикации.

Часы Rolex Submariner с выгравированным именем актера и словами «2021, JW4, спасибо, The John Wick Five» удалось найти в ходе полицейской операции, связанной с серией местных ограблений. Арестован 21-летний мужчина.

В 2021 году Ривз подарил часы Rolex Submariners каскадерам, с которыми работал над фильмом «Джон Уик 4».

В декабре 2023 года сообщалось, что грабители в лыжных масках ворвались в дом актера в Лос-Анджелесе и смогли украсть огнестрельное оружие. Ривза в момент проникновения в жилище дома не было.

В 2014 году дом знаменитости взламывали дважды.

Ранее Киану Ривза несколько раз стошнило на съемках «Джона Уика».