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Киану Ривза несколько раз стошнило на съемках «Джона Уика»

Актер Ривз признался, что его тошнило из-за выполнения трюков на съемках «Джона Уика»

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Актер Киану Ривз признался, что его несколько раз тошнило на съемках боевика «Джон Уик». Артиста, выступавшего на специальном показе, посвященном 10-летию боевика, цитирует People.

60-летний Ривз заявил, что старался исполнить все трюки самостоятельно. Полученный опыт он называет подарком.

«У меня было так много замечательных учителей и наставников, я работал со многими талантливыми актерами, актрисами и каскадерами — это был танец, сотрудничество, сотворчество. Так что пару раз меня рвало, я блевал, ну что-то в этом роде, но именно это и круто!» — сказал он.

Накануне режиссеры «Джона Уика» Чад Стахелски и Дэвид Лейтч вспомнили, как поссорились с продюсерами из-за бороды главного персонажа франшизы.

По словам создателей, продюсеры хотели, чтобы Киану Ривз появился в картине чисто выбритым, поскольку международный зритель привык видеть звезду «Матрицы» и «На гребне волны» именно в таком образе.

Ранее стали известны подробности работы над новыми «Мстителями».

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