Первый трансгендерный телеведущий Британии подал заявление в полицию на Роулинг

Трансгендерный телеведущий подал заявление в полицию на писательницу Джоан Роулинг за комментарии в соцсетях. Об этом сообщает Reuters.

Первый британский ведущий новостей трансгендер обратился в полицию Нортумбрии с заявлением, что против него было совершено «преступление на почве ненависти». Так он отреагировал на комментарий Роулинг под его постом, в котором она назвала ведущего мужчиной, а не женщиной.

«Она называет трансгендера мужчиной, сознательно зная, что этот человек — женщина, а я женщина, независимо от того, что говорит Джоан Роулинг, поэтому то, что она намеренно, и это ключевое слово, вводит всех в заблуждение, зная, кто я такая, является крайне оскорбительным», — сказал ведущий.

Писательница обвинение отвергла, отметив, что придерживаться гендерно-критических взглядов не является преступлением.

В октябре 2023 года Роулинг заявила, что с удовольствием отсидит в тюрьме, если будущее лейбористское правительство объявит преступлением намеренное обращение к человеку с неправильным местоимением.

В марте того же года автор серии книг о Гарри Поттере говорила об осознании, что ее взгляды на проблемы трансгендеров сделают «многих людей глубоко несчастными» и многие поклонники ее творчества будут недовольны ее заявлениями.

Джоан Роулинг критикуют за нетерпимость к транс-персонам из-за ее поста 2020 года. После этого писательница еще несколько раз попадала в этические скандалы — так, ее обвиняли и в антисемитизме.

Ранее представлявшую тероборону Украины трансгендера внесли в перечень экстремистов.