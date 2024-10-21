Отар Кушанашвили испугался женщины, которая хотела подарить ему святую воду

Журналист, шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили признался в Telegram-канале, что страшно перепугался из-за фанатки.

По словам Кушанашвили, он и его семья были напуганы тем, что к нему домой пришла незнакомка без предупреждения. Как отметил шоумен, женщина хотела «всучить» ему святую воду. Журналист признался, что не знает, откуда у фанатки адрес его жилья.

Телеведущий уточнил, что не знает, чем руководствовалась незнакомка. Его возмутила ситуация даже при условии, что фанатка не желала ничего плохого.

Кушанашвили заявил, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Он признался, что ценит заботу и поддержку от поклонников, но попросил не вторгаться в его частную жизнь.

«Никогда не переступайте черту. Никаких приездов домой! Никаких вмешательств в мою частную жизнь. Никакой святой воды. Тем более даже патриарх Кирилл знает, что я агностик. Никакой воды. Я выпью кисель, который мне дает Ольга Владимировна (жена Кушанашвили. – «Газета.Ru»). Вот для меня святая вода!» – поделился шоумен.

Ранее стало известно, когда вернется к работе победивший рак Кушанашвили.