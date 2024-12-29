Лещенко оценил новый закон, разрешающий бесплатно транслировать военные песни в День Победы

Лещенко заявил, что не получал денег за трансляции военных песен в День Победы

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что никогда не просил и не получал денег за трансляцию своих военных песен в День Победы. Так он прокомментировал новый закон, позволяющий гражданам без отчислений за авторские права исполнять военные композиции в памятные даты.

«Мнений нет! Денег никогда не получал и не просил! Это все!» — сказал он.

28 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане могут бесплатно, без отчислений за авторские права, транслировать и исполнять военные песни в День Победы и другие памятные даты.

Список таких композиций составят позже, в него войдут произведения, обнародованные до 26 декабря 1991 и прославляющие подвиг советского народа. В сопроводительных документах к законопроекту уточнялось, что перечень будет создаваться при участии организаций по управлению правами на коллективной основе.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что такие произведения будут использоваться во время мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню защитника Отечества, дням воинской славы или памятным датам, связанным с ВОВ и т.д.

Ранее композитор Александра Пахмутова предложила повысить популярность военных песен.