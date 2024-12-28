«Квартал 95» пошутил над Зеленским впервые с февраля 2022-го

Студия «Квартал 95», одним из основателей которой был действующий президент Украины Владимир Зеленский, в первый раз после начала СВО пошутила над политиком на своем новогоднем концерте. Запись размещена на YouTube-канале компании.

Ведущие новогоднего выпуска вытащили на сцену картонную фигуру президента страны в полный рост. При этом один из них заявил, что Зеленский впервые находится на ней с бородой. Другой ведущий добавил, что видеть политика непривычно. После этого на сцену вынесли картонную фигуру главы офиса Зеленского Андрея Ермака, а ведущие заметили, что политик зависит от чиновника.

«А что, отпроситься не смогли?» — задал вопрос картонному Зеленскому один из участников концерта, когда на сцену вынесли Ермака, а также поблагодарил главу офиса за «президентскую тысячу гривен».

В середине декабря компания «Квартал 95» показала в рекламе новогоднего шоу карту Украины без Крыма. Реклама появилась в социальных сетях и вызвала негативную реакцию у местной аудитории.

Ранее сын Трампа посмеялся над Зеленским.