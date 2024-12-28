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Алексей Воробьев рассказал, в чем российская киноиндустрия превосходит Голливуд

Алексей Воробьев заявил, что в России к актерам относятся гуманнее, чем в Голливуде
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Личный архив Алексея Воробьева

Певец Алексей Воробьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что российская киноиндустрия создает для актеров куда более комфортные условия работы, чем голливудская.

«Сейчас наш кинематограф стал настоящей индустрией, где артистам созданы максимально комфортные условия работы. Более того, артисты по ту сторону океана работают в гораздо более жестких условиях, в первую очередь — с точки зрения дисциплины. Если смена начинается в 5:30 утра, артист обязан быть в это время на площадке, даже если она в двух часах езды, а его сцена снимается вечером. Никто не будет входить в твое положение и идти тебе навстречу, никто не будет мириться ни с какими капризами артистов, кто бы они ни были», — поделился он.

Воробьев много снимался в российских проектах, а также работал в Голливуде: на его счету, в частности, роли в «Ватиканских записках», «Нереально», «Космических силах» и «Морской полиции».

Полное интервью с Алексеем Воробьевым читайте здесь.

Ранее Воробьев согласился с тем, что оказал влияние на карьеру Егора Крида.

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