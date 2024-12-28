Российский певец пожаловался на угрозы сталкера

Певец Баярунас заявил, что ему угрожали и подбросили крысу

Российский певец, звезда мюзиклов Ярослав Баярунас пожаловался на угрозы со стороны неизвестного сталкера. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Полгода назад преследователь заспамил Баярунаса сообщениями а теперь, по его словам, испортил семье артиста Новый год. Почтовый ящик звезды вскрыли и подбросили в него записку с угрозами и крысу.

«Прийти ко мне в дом и угрожать семье — это черта. Прошу помощь в поимке этой твари. Уважаю и ценю свою публику, но у всего есть граница», — написал певец.

Преследователь, по мнению Баярунаса, связан с театром Московского дворца молодежи (МДМ), в котором артист часто выступает. В письме с угрозами были детали, которые могли знать только люди из этого учреждения культуры, добавил он.

Накануне в Госдуме закон о наказании для сталкеров назвали бесперспективным.

Ранее стало известно, что сталкеры преследуют бабушку и маленького сына звезды «Солтберна».