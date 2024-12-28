Борис Джонсон стал украинским актером и заговорил на мове

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на время стал украинским актером — он снялся в новогодней комедии. Об этом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказал актер Юрий Горбунов.

Съемки фильма «Поезд в 31 декабря» прошли, в частности, на вокзале в Киеве. Горбунов показал процесс съемки, поделился видео, на которых Джонсон говорит на мове, и поблагодарил британского политика за участие в создании картины.

«Мы благодарим Бориса Джонсона, которого теперь лучше называть Джонсонюк, за то, что он согласился сняться в нашем фильме как частный пассажир Украинской железной дороги», — написал актер.

Горбунов сыграл в картине одну из главных ролей.

60-летний Борис Джонсон в разные годы был мэром Лондона, министром иностранных дел Великобритании и премьер-министром страны.

Накануне стало известно, что комик и телеведущий Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) связывался с украинскими продюсерами, чтобы обсудить свои частные выступления.

Ранее в Киеве на аллее городов-героев демонтировали названия Москвы и Минска.