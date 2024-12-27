Бузова рассказала, как начинался роман Natan и Лерчек

Певица, телеведущая и актриса кино Ольга Бузова в эфире утреннего шоу на ТНТ рассказала, как начинался на шоу «Звезды в джунглях» роман рэпера Natan (Натан Миров) и блогерши Лерчек (Валерия Чекалина). Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

По словам Бузовой, они с соведущим Михаилом Галустяном видели все, что происходило между Natan и Лерчек, но начали обсуждать это на церемониях только тогда, когда ситуация стала очевидной.

«Когда сами ребята начали говорить об изменах, об их взаимоотношениях. Тогда уже мы, как ведущие, подключились и начали интересоваться: что происходит в отношениях, что это за отношения», — сказала она.

Бузова отметила, что в жанре реалити авторам важно не спугнуть и давать возможность людям самостоятельно раскрываться и реагировать на стрессовые ситуации.

«Я не буду, как ведущая, давать ребятам оценку их поступков, потому что для нормального человека очевидно, что такое хорошо и, что такое плохо. Тонкостей мы с вами не знаем, потому что после вышедших в эфир видео участники этого процесса реагировали по-разному…» — говорит Бузова.

Ведущая отмечает, что хотела предупредить артиста о последствиях романа.

«Я просто хотела сказать: «Натан, ты же знаешь, что тебя снимают». Вот камера, вот камера, ну как? Действительно, можно что-то не показать, но как можно вырезать ключевые моменты? У них же была коалиция, Натан и Лерчек были в одной банде. Естественно, за их взаимоотношениями наблюдала вся страна», — заключила она.

Накануне Бузова отреагировала на новость о том, что россияне назвали ее лучшей телеведущей.

Ранее стало известно, кто будет вести новогодние «огоньки» в 2025 году.