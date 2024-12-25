Экс-солистка «Миража» Суханкина заявила, что суд с Гулькиной продолжается

Конфликт между экс-солистками группы «Мираж» Маргаритой Суханкиной и Наталией Гулькиной может затянуться. Об этом сообщает «Пятый канал».

Издание напоминает, что Гулькина осенью выиграла суд о защите чести и достоинства против Суханкиной из-за высказываний последней.

Суханкина при этом заявила, что извиняться не торопится, и в этой истории рано ставить точку.

«Недомолвок нет. Я совершенно спокойна. Еще суд продолжается. Нет, еще решения нет. Поэтому все продолжается, друзья», — сказала артистка.

Она добавила, что не понимает, «зачем коллега раздула скандал, если все можно было выяснить лично».

В конце октября сообщалось, что Гулькина выиграла суд о защите чести и достоинства против Суханкиной.

Причиной судебного разбирательства стали высказывания Суханкиной на интервью у Алены Жигаловой. Она заявляла, что Гулькина вела «беспорядочный образ жизни», а также называла коллегу «слабой на передок» женщиной, высказалась о ее любви к молодым мужчинам — «практически детям» и проч. В результате экс-солистка «Миража» подала к Суханкиной иск почти на 6 млн рублей.

По информации «СтарХита», суд удовлетворил требования Гулькиной. Он обязал Суханкину публично опровергнуть сказанные о коллеге слова и взыскал с артистки 150 тыс. рублей моральной компенсации.

Ранее создатель «Миража» подал очередной иск на Маргариту Суханкину.