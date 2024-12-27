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Матвиенко рассказал историю создания хита «Любэ» «Конь»

Композитор Матвиенко: во время первого исполнения «Коня» Расторгуев пустил слезу
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omskportal.ru

Композитор Игорь Матвиенко рассказал историю созданию хита группы «Любэ» «Конь». Его цитирует kp.ru.

По словам Матвиенко, песня была создана в неспокойное для мира время — в 1993, 1994 году.

«Первым делом у меня появился припевчик, этот напев: «Мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем», — говорит он.

В процессе создания Матвиенко понял, что песня должна быть акапельной.

«Я отдал мелодию Саше Шаганову, и он придумал эту подтекстовку на эту формулу, я считаю, одну из самых гениальных», — рассказал композитор.

Финал песни, по его мнению, получился «космическим масштабом», а когда лидер «Любэ» Николай Расторгуев услышал ее впервые, пустил слезу. Хор исполнил «Коня» на фестивале «Звездный прибой» в Севастополе.

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