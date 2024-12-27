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Пашу и Клава Кока помогли детям Курска

Артисты Пашу и Клава Кока привезли подарки в семейный центр в Курской области
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Пресс-служба артистки

Артисты Пашу и Клава Кока помогли детям из Курска перед Новым годом. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба общественного движения «Здоровое Отечество».

24 декабря певица Клава Кока, генеральный директор и соучредитель лейбла Black Star Inc Павел Курьянов (Пашу) совместно с общественниками поздравили с наступающими новогодними праздниками воспитанников центра «СемьЯ» в поселке Поныри Курской области. 
 
«Центр «Семья» в Курской области — специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, а также детей, чьи семьи покинули свои дома в курском приграничье из-за военных действий.
 
Павел Курьянов, Клава Кока и Екатерина Лещинская пообщались с детьми и многодетными семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации. Гости поиграли с детьми, оставили подарки и за общим чаепитием познакомились с историями родителей.
 
«В такие моменты особенно важно показать детям, что забота и внимание — это то, что они заслуживают каждый день. Для меня большая честь быть частью этого праздника добра и тепла», — поделилась своими впечатлениями Клава Кока.

До этого группа «Три дня дождя» собрала почти 2 миллиона рублей для пострадавших в Курской области.

Ранее актриса и певица Настасья Самбурская сообщила, что разобрала свои вещи, чтобы пожертвовать на благотворительность.

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