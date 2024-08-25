Самбурская рассказала о помощи жителям Курской области

Актриса и певица Настасья Самбурская сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что разобрала свои вещи, чтобы пожертвовать на благотворительность.

Самбурская планирует отдать часть своей одежды беженцам из Курской области.

«Очень много вещей отобрала для беженцев из Курска. На днях повезу в штаб», — рассказала актриса.

6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.

Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

15 августа певец Григорий Лепс сообщил, что поможет пострадавшим в Курской и Белгородских областях. Артист и его коллеги намерены передать все заработанные средства с концерта в Ростове-на-Дону в государственные фонды, занимающиеся помощью пострадавшим жителям.

Ранее стал известен гонорар Михайлова за корпоративы.