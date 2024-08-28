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«Три дня дождя» собрали почти 2 миллиона рублей для Курска

Группа «Три дня дождя» собрала деньги для пострадавших в Курской области

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Пресс-служба коллектива

Группа «Три дня дождя» собрала почти 2 миллиона рублей для пострадавших в Курской области. Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба коллектива.

Благотворительный концерт группа сыграла 25 августа в московском клубе «16 Тонн».

«Три дня дождя» — рок-голос, который остро улавливает настроение эпохи и всей страны. Сегодня в этом голосе особенно остро нуждается Курск, и музыканты собираются сделать все возможное, чтобы их помощь дошла до адресата», — прокомментировали свое решение в коллективе.

На благотворительном выступлении музыканты собрали 1,75 млн рублей, все вырученные средства организаторы отправят в Российский Красный Крест.

«Было невероятно круто. Мы с вами сделали большое дело. Спасибо всем, кто пришел, и отдельное спасибо всей моей команде», — поблагодарил поклонников фронтмен рок-коллектива Глеб Викторов.

Накануне группа «Мираж» перечислила миллион рублей жителям приграничных областей, пострадавшим от нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как рассказал лидер группы Алексей Горбашов, музыканты не смогли оставаться равнодушными к тому, что происходит сейчас в Курской и Белгородской областях.

Ранее актриса и певица Настасья Самбурская сообщила, что разобрала свои вещи, чтобы пожертвовать на благотворительность.

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