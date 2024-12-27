«Я не поддерживаю киевский режим»: Шарлот сказал последнее слово в суде

Певец Шарлот в суде заявил, что поступил глупо и не поддерживает киевский режим

Певец Эдуард Шарлот в Самарском областном суде 27 декабря 2024 сказал последнее перед оглашением приговора слово. Его цитирует 63.ru.

«Я желаю пояснить, что не поддерживаю киевский режим и нацизм в любом его проявлении», — объяснил он.

Молодой человек заявил, что поступил глупо, пойдя на действия, привлекшие внимание правоохранительных органов. Он уточнил, что в момент совершения противоправных действий большинство его друзей уехали за границу, а сам он находился под влиянием оппозиционных СМИ. Сам он также уехал в Армению за единомышленником, но вернулся.

«Надеюсь исправить и искупить совершенные деяния. Надеюсь, уважаемый суд предоставит мне такую возможность. Я возвращался мириться, так как одумался, и, конечно же, посвятить себя семье и стране, способствовать финансовому и моральному лечению брата от рака крови», — сказал он.

Шарлота обвиняют по четырем статьям уголовного кодекса. На суде музыкант частично признал вину по трем из четырех обвинений, среди них — реабилитация нацизма. Артиста также обвиняют в возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповедания, уничтожении официального документа и оскорблении чувств верующих.

В конце ноября стало известно, что патриарх Кирилл простил певца Шарлота и попросил прекратить его преследование. Такая возможность предусмотрена в Уголовном кодексе РФ «в случае раскаяния и примирения с потерпевшей стороной».

Ранее адвокат Шарлота заявил, что певец надеется на освобождение.