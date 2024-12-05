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Айза раскрыла, в чем Россия уступает Бали: «Гречка за 4 тысячи рублей!»

Блогерша Айза-Лилуна Ай пожаловалась на высокие цены в Москве

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Из личного архива Айзы

Бизнесвумен и блогерша Айза-Лулуна Ай призналась в YouTube-беседе с Аленой Жигаловой, что жить в Москве гораздо дороже, чем на Бали.

«Я сейчас охренела от того, что заказала гречку с салатом за 4 тысячи рублей [в Москве]. <...> [И в итоге] мне ее не привезли. Я голодная приехала, сейчас чей-то плов у вас доедала», — возмутилась блогерша.

Айза отметила, что передвигаться по Москве очень дорого. Чтобы спокойно ездить по столице России, блогерше нужно постоянно заказывать такси, а на Бали ей достаточно арендовать байк на месяц.

«Здесь [в Москве] работать надо много. У меня нет физического здоровья так много пахать. И когда я здесь, то дети живут у моей мамы. Я их не вижу, потому что мотаюсь по съемкам, наряжаюсь. А там — зубы почистила и проходила до следующего дня, в чем проснулась», — рассказала Айза о главном минусе Москвы.

Также блогерша поделилась, что занялась недвижимостью на Бали — «теперь она меньше делает, но больше зарабатывает». Знаменитость выкупает земли, обустраивает их, а затем перепродает дороже.

Ранее сообщалось, что россиянин заплатил 34 млн рублей за ужин с Собчак.

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