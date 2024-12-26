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Оторванные ногти и инвалидное кресло: Лада Дэнс рассказала о травмах

Певица Лада Дэнс призналась, что год провела в инвалидном кресле после падения с лыж
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица Лада Дэнс рассказала о полученных ею травмах. 58-летнюю звезду цитирует kp.ru.

По словам Дэнс, чтобы восстановиться после пережитого в августе 2023 года ДТП, ей понадобилось полтора года. Больше всего пострадала нога, и была угроза потери конечности.

«Авария первая, но инвалидное кресло уже не первое в моей жизни. Я падала с лыж, и потом еще год просидела в инвалидном кресле, восстанавливалась», — делится она.

Лада Дэнс добавила, что порвала в ноге все связки и восстанавливалась в бассейне, куда приходила на костылях.

После автомобильной аварии Лада Дэнс продолжала выходить на сцену на костылях.

Также она рассказала о травме, которую получила в начале десятых на съемках экстремального шоу «Жесткие игры». Во время прыжка у нее оторвались ногти, но о травмах участников было говорить не принято.

«Участники получали сотрясения мозга, чего в том проекте только не было. У меня, например, оторвались ногти на больших пальцах от удара. Я прыгнула и не долетела — у меня оторвались просто ногти», — вспоминает певица.

При этом, добавила она, в американской версии проекта испытания были еще опаснее.

Лада Дэнс в новом интервью также опровергла слухи о пластике.

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