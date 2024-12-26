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Иван Царевич может обогнать лунную пчелу в российском прокате

Мультфильм «Иван Царевич и серый волк 6» собрал 4 млн рублей предпродаж в первый уикенд
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Анимационная студия «Мельница», кинокомпания СТВ

Мультфильм «Иван Царевич и Серый волк 6» стал лидером предпродаж уикенда после премьеры. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Шестая часть анимационной франшизы собрала предварительно 4,057 млн рублей. Тем самым мультфильм оставил позади подавляющую часть франшизных мультипликационных аналогов, включая проекты «Лунтик. Возвращение домой» о лунной пчеле Лунтике (3,9 млн рублей, стартовые сборы — 107,5 млн), «Конь Юлий и большие скачки» о коне из «Трех богатырей» (3,8 млн рублей, стартовые сборы — 107,5 млн) и «Три богатыря и конь на троне» (3,7 млн рублей, стартовые сборы — 105,2 млн).

Кроме того, новинка о сказочном герое Иване Царевиче оставила позади четвертый и пятый мультфильмы собственной франшизы.

В новой ленте Иван и его верные друзья едут представлять Тридевятое царство на волшебной выставке чудес.

Также в четверг российские кинотеатры начали показывать мюзикл «Быть лучше: История Робби Уильямса», постапокалиптический экшн «Последний Ронин» и драму «Партенопа».

Ранее киноэксперт объяснил, почему российский ответ Marvel ждет провал.

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