В Саратове детям участников СВО показали спектакль о пропавшем отце

Саратовский ТЮЗ извинился перед детьми участников СВО за спектакль о пропавшем отце

В Саратовском ТЮЗе имени Киселева детям участников спецоперации России на Украине показали спектакль о пропавшем отце. Перед возмущенными зрителями руководство театра извинилось на странице «ВКонтакте».

Семьи участников СВО, а также дети из многодетных семей и дети с инвалидностью посетили на днях спектакль «Настоящие бумажные вещи Т. Гримса» по сказке российской писательницы Юлии Мнижек.

«Многие из этих детей весь год ждут Новый год, чтобы прийти в любимый театр и увидеть сказку. Им так в жизни не хватает красок. Но вместо новогоднего настроения получили мрачные краски, непонятный сюжет», — жалуются в комментариях родители маленьких зрителей.

По словам представителей театра, спектакль не был новогодним.

«Это премьера обычного репертуарного спектакля, яркого, зовущего зрителя отключить голову, пофантазировать и включиться в игру. Здесь в метафорической форме поднимаются сложные темы семейных взаимоотношений, взросления, принятия потерь. И в этом контексте он очень важен как психологическая поддержка тех семей, которые по тем или иным причинам лишились кого-то из близких», — поделились в театре, извинившись за испорченное настроение и негативные эмоции.

Оставшиеся в декабре показы премьеры «Настоящие бумажные вещи Т. Гримса» заменили на другие спектакли.

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