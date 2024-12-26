Якубович пригласил москвичей на уникальную постановку «Соборная площадь»

Постановка «Соборная площадь» имеет важное историческое и образовательное значение, заявил агентству городских новостей «Москва» телеведущий и актер Леонид Якубович.

«Подобные спектакли – это серьезный учебно-познавательный процесс. Без него, наверное, вообще невозможно. Надо возвращаться к истокам», — сказал он.

Якубович посоветовал смотреть постановку вместе с детьми.

«Дети должны воспитываться на прекрасном. Я говорю это слово – «прекрасно» – в абсолютном смысле этого слова, потому что даже вид самого храма, вид площади храмовой – это настолько красиво и привлекательно, настолько архитектурно правильно», — добавил он.

Также Якубович отметил, что в кинопарке «Москино» будут создаваться масштабные постановки.

«Впервые создается на постоянной основе огромная площадка, которая будет использоваться много раз. И я думаю, что это, конечно, подарок для тех, кто работает в кино, и для тех, кто работает в театре тоже», — сказал он.

Напомним, 21 декабря в декорациях «Соборная площадь Москвы» в кинопарке «Москино» состоялась премьера мультимедийного представления «Соборная площадь», в котором приняли участие 50 именитых актеров, среди которых Дмитрий Певцов, Леонид Якубович, Елена Захарова и другие.